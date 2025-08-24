Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
18°
Пнд, 25
18°
Втр, 26
15°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.00 / 80.75 24/08 07:00
Нал. EUR 93.50 / 95.00 24/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 496
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 220
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 167
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Валерий Усков
Режиссер снял картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Подари мне жизнь» и другие. Ему было 93 года. «Не стало нашего друга и коллеги Валерия Ускова», — написали в публикации. О причинах смерти не сообщается. Усков был членом Союза кинематографистов России, народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета» и «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Валерий Усков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России 24 августа.

Режиссер снял картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Подари мне жизнь» и другие. Ему было 93 года.

«Не стало нашего друга и коллеги Валерия Ускова», — написали в публикации.

О причинах смерти не сообщается.

В Гильдии рассказали, что Валерий Усков окончил факультет журналистики Уральского университета в 1955 году и режиссерский факультет ВГИКа в 1961 году (мастерская И. Копалина). С 1961 года он работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на киностудии «Мосфильм».

Усков был членом Союза кинематографистов России, народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета» и «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

Фото: Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России