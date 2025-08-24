Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Валерий Усков

Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Валерий Усков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России 24 августа.

Режиссер снял картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Подари мне жизнь» и другие. Ему было 93 года.

«Не стало нашего друга и коллеги Валерия Ускова», — написали в публикации.

О причинах смерти не сообщается.

В Гильдии рассказали, что Валерий Усков окончил факультет журналистики Уральского университета в 1955 году и режиссерский факультет ВГИКа в 1961 году (мастерская И. Копалина). С 1961 года он работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на киностудии «Мосфильм».

Усков был членом Союза кинематографистов России, народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета» и «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

Фото: Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России