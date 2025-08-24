Трамп напомнил Зеленскому о переговорах в поздравлении с Днем независимости
«Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, долгосрочному миру», — написал он в письме Зеленскому.
Президент США Дональд Трамп обратился к главе киевского режима по случаю Дня независимости Украины, и напомнил о поддержке Вашингтоном урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Об этом со ссылкой на соцсети Трампа
