Рязанский каноист Захар Петров стал пятикратным чемпионом мира по гребле
Экипаж занял первое место в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Соревнования проходили в Милане на ЧМ по гребле. Ранее сообщалось, что Петров занял первое место в заезде С-1 на 500 метров с результатом 1:46.27.
Рязанский каноист Захар Петров стал пятикратным чемпионом мира по гребле. Экипаж МСМК Захара Петрова и ЗМС Ивана Штыля из Приморского края финишировал с золотом, сообщили в Федерация гребли Рязанской области.
Фото: федерация гребли Рязанской области.