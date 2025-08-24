Рязань
Рязанцы засняли крупный провал асфальта на недавно отремонтированном тротуаре
Очевидцы пожаловались на провалившуюся тротуарную плитку на улице Чкалова. Ранее сообщалось, что на улице обновлены тротуары. Работы по благоустройству завершили досрочно.

Рязанцы засняли крупный провал асфальта на недавно отремонтированном тротуаре. Фото опубликовали в соцсетях 24 августа.

Очевидцы пожаловались на провалившуюся тротуарную плитку на улице Чкалова.

Ранее сообщалось, что на улице обновлены тротуары. Работы по благоустройству завершили досрочно. Также рязанцы жаловались на затопленную после дождя улицу Чкалова.