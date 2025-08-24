Рязань
Рязанцы смогут увидеть в небе «Кольцо» и далекую галактику
Рязанцы могут наблюдать в небе близкую планетарную туманность М57 и более удаленную галактику IC 1296. Пост об этом появился в «RZNASTRO | Раздаем космос».

Как рассказали рязанцам, они смогут увидеть в ночном небе, даже с помощью любительских телескопов, планетарную туманность М57, известную как «Кольцо» в созвездии Лиры. Эта туманность — оболочка умирающей звезды, расположенная примерно в 2000 световых лет от Земли.

Рядом с ней на небе заметен менее яркий объект — туманность, которая при длительной фотосъемке кажется похожей по размеру на М57.

Однако астрономы выяснили, что это вовсе не газовая туманность, а далекое галактическое образование — объект под названием IC 1296. Он находится примерно в 200 миллионах световых лет от Земли — то есть в 100 тысяч раз дальше, чем М57.

Фото: «RZNASTRO | Раздаем космос»