Рязанцы смогут увидеть в небе «Кольцо» и далекую галактику

Как рассказали рязанцам, они смогут увидеть в ночном небе, даже с помощью любительских телескопов, планетарную туманность М57, известную как «Кольцо» в созвездии Лиры. Эта туманность — оболочка умирающей звезды, расположенная примерно в 2000 световых лет от Земли. Рядом с ней на небе заметен менее яркий объект — туманность, которая при длительной фотосъемке кажется похожей по размеру на М57. Однако астрономы выяснили, что это вовсе не газовая туманность, а далекое галактическое образование — объект под названием IC 1296. Он находится примерно в 200 миллионах световых лет от Земли — то есть в 100 тысяч раз дальше, чем М57.

Фото: «RZNASTRO | Раздаем космос»