Рязанцам пообещали дождь и туман 25 августа
В понедельник 25 августа будет облачно, днем с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха в Рязанской области ночью опустится до +6…+11°С, днем прогреется до +15…+20°С.
Рязанцам пообещали дождь и туман 25 августа. Прогноз опубликовали в Рязанском ЦГМС — филиале ФГБУ «Центральное УГМС».
В понедельник 25 августа будет облачно, днем с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ночью и утром туман. Температура воздуха в Рязанской области ночью опустится до +6…+11°С, днем прогреется до +15…+20°С.