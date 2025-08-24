Российский врач заявил, что обезвоживание может привести к инсульту

Российский врач заявил, что обезвоживание может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Российской газете» рассказал главный внештатный специалист минздрава России по медпрофилактике, доктор Сергей Токарев.

Специалист рассказал, что жажда — важный сигнал организма, она может указывать на заболевания — диабет, гипертиреоз, болезни почек. Он отметил, что в сутки рекомендуется пить 1,5-2 литра воды, исходя из веса (30 мл на кг).

Эксперт подчеркнул, что недостаток воды опасен: он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. По его словам, лучше пить воду равномерно в течение дня, избегая вечерних приемов, чтобы не провоцировать отеки. Токарев добавил, что важно соблюдать баланс и не допускать переизбытка жидкости: более 2,5-3 литров в день вредны для сердца и почек.

Также он обратил внимание на важность контроля качества воды: она должна быть проверенной и фильтрованной. В регионах с высоким содержанием тяжелых металлов Токарев порекомендовал при необходимости дополнительно принимать магний по назначению врача.

