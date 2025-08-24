Рязань
Российский врач заявил, что обезвоживание может привести к инсульту
Также он обратил внимание на важность контроля качества воды: она должна быть проверенной и фильтрованной. В регионах с высоким содержанием тяжелых металлов Токарев порекомендовал при необходимости дополнительно принимать магний по назначению врача.

Ранее был опубликован материал, где провели экспертизу воды из водоматов разных торговых марок. Эксперты пришли к выводу, что вода может быть опасной.