Продюсер «Подбелки-2025» в Рязани рассказал, как создавался фестиваль

Гавердовский подчеркнул, что за 14 лет проведения фестиваля было перепробовано множество форматов и экспериментов. «В 2025 году опытным путем мы пришли к тренду „минимализм“. Фестиваль посвящен музыке и уличным музыкантам, основной упор делаем на эту тему, не накручивая ничего лишнего», — рассказал Гавердовский. Он также отметил, что заявки подали уже более 40 групп, включая иногородние коллективы. Список музыкантов, которые будут участвовать в фестивале станет известен позднее. Также Гавердовский отметил, что фестиваль «Подбелка» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города из-за масштабности события, которое никогда не было обделено вниманием рязанцев.

«Логично, что фестиваль приурочили к Дню города. Хотя, конечно, другие вариации дат возможны в следующих годах, тут не надо зарекаться. Пока что — самые логичные даты — в рамках празднования такого прекрасного и заметного для рязанцев и гостей города праздника», — поделился Гавердовский.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа Onegene.

Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.