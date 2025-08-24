Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
18°
Пнд, 25
18°
Втр, 26
15°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.00 / 80.75 24/08 07:00
Нал. EUR 93.50 / 95.00 24/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 459
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 203
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 151
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 247
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Продюсер «Подбелки-2025» в Рязани рассказал, как создавался фестиваль
Гавердовский подчеркнул, что за 14 лет проведения фестиваля было перепробовано множество форматов и экспериментов. «В 2025 году опытным путем мы пришли к тренду „минимализм“. Фестиваль посвящен музыке и уличным музыкантам, основной упор делаем на эту тему, не накручивая ничего лишнего», — рассказал Гавердовский. Он также отметил, что заявки подали уже более 40 групп, включая иногородние коллективы. Список музыкантов, которые будут участвовать в фестивале станет известен позднее. Также Гавердовский отметил, что фестиваль «Подбелка» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города из-за масштабности события, которое никогда не было обделено вниманием рязанцев.

Продюсер рязанского фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» Дмитрий Гавердовский рассказал о принципах создания мероприятия. Гавердовский подчеркнул, что за 14 лет проведения фестиваля было перепробовано множество форматов и экспериментов.

«В 2025 году опытным путем мы пришли к тренду „минимализм“. Фестиваль посвящен музыке и уличным музыкантам, основной упор делаем на эту тему, не накручивая ничего лишнего», — рассказал Гавердовский.

Он также отметил, что заявки подали уже более 40 групп, включая иногородние коллективы. Список музыкантов, которые будут участвовать в фестивале станет известен позднее.

Также Гавердовский отметил, что фестиваль «Подбелка» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города из-за масштабности события, которое никогда не было обделено вниманием рязанцев.

«Логично, что фестиваль приурочили к Дню города. Хотя, конечно, другие вариации дат возможны в следующих годах, тут не надо зарекаться. Пока что — самые логичные даты — в рамках празднования такого прекрасного и заметного для рязанцев и гостей города праздника», — поделился Гавердовский.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа Onegene.

Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.