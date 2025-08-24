Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 408
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 177
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 120
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 226
На 17 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии
Массовое отключение коснулось 17 улиц, сообщили РЗН. Инфо в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Грибоедова; Проезд Грибоедова; Скоморошинская; Есенина; Затинная; Окское шоссе; Торговый городок; Фирсова; Свободы; Лермонтова; Фурманова; Затинная; Зубковой; Касимовское шоссе; Новоселов; Быстрецкая; Шереметьевская. Восстановление электроснабжения — в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.

