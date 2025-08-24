На 17 улицах в Рязани отключили свет из-за аварии
Массовое отключение коснулось 17 улиц, сообщили РЗН. Инфо в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Грибоедова; Проезд Грибоедова; Скоморошинская; Есенина; Затинная; Окское шоссе; Торговый городок; Фирсова; Свободы; Лермонтова; Фурманова; Затинная; Зубковой; Касимовское шоссе; Новоселов; Быстрецкая; Шереметьевская. Восстановление электроснабжения — в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.
