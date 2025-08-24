Дом для переселенцев в Рыбном готов на 80%, рассказали в прокуратуре

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева, первый заместитель Антон Шумский проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в городе Рыбное. Объект предназначен для переселения 146 граждан из аварийного жилья, написали в пресс-службе ведомства.

Выяснили, что строительство выполнено примерно на 80%. Подрядчик проинформировал о планах завершить работы в установленные сроки.

Антон Шумский подчеркнул необходимость строгого соблюдения графика ввода дома в эксплуатацию и высокого качества выполнения всех строительных этапов.

В мероприятии также приняли участие министр стройкомплекса Рязанской области Марат Султанов и представители администрации Рыбновского района.

Фото — прокуратура Рязанской области.