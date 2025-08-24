97 рязанцев оштрафуют за то, что они не пустили газовщиков в квартиры

Согласно правилам, напомнили в инспекции, техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования должно проводиться не реже одного раза в год. Штраф за недопуск специалистов в квартиры для граждан составляет 5-10 тысяч рублей; должностных лиц от 25-100 тысяч рублей; для юрлиц — 200-500 тысяч рублей.