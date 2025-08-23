В Рязанской области поймали трех подростков на мотоциклах
Как отметили в ведомстве, сотрудники ГАИ провели скрытый надзор за дорожным движением и остановили троих подростков на мопеде и мотоциклах. за рулем транспортных средств были дети 14 и 15 лет. В отношении законных представителей были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
