В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотников на территории Рязани и области объявили в 13:40 в субботу, 23 августа. Рязанцам посоветовали не подходить к окнам. «Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание», — написали в оповещении.
