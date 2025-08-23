В Рязани в 2025 году появились на свет три тысячи детей
Трехтысячным ребенком стала девочка по имени Милания. Она родилась с весом 3440 грамм и ростом 52 см. Милания — вторая дочка у рязанки, родившей в Перинатальном центре.
