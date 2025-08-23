В Рязани произошло второе ДТП за день с участием легковушки и фуры
Авария случилась на Северной окружной. Согласно сервису «Яндекс-карты», в сторону Канищева собирается серьезная пробка.
В Рязани произошло второе ДТП за день с участием легковушки и фуры. Соответствующий пост с кадрами 23 августа опубликовал Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани».
Ранее около «Глобуса» столкнулись фура и легковушка.