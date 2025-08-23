В Рязани попали в ДТП фура и легковушка, на месте работает реанимация
Авария произошла возле «Глобуса». Очевидцы рассказали, что легковушка разбита «всмятку», ее разрезают спасатели гидравлическими ножницами. Судя по фото, на месте происшествия работает реанимация. Официальной информации не поступало.
В Рязани попали в ДТП фура и легковушка, на месте работает реанимация. Об этом сообщил Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани» 23 августа.
Авария произошла возле «Глобуса». Очевидцы рассказали, что легковушка разбита «всмятку», ее разрезают спасатели гидравлическими ножницами. Судя по фото, на месте происшествия работает реанимация.
Официальной информации не поступало.