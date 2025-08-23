Рязань
Трамп: Украина должна пойти на сделку на условиях России
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Киев должен рассмотреть возможность заключения мирного соглашения на условиях Москвы, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на NBC 23 августа.

Как написали РИА «Новости», позиция была озвучена в его публикации в социальной сети Truth Social 21 августа, где Трамп отметил, что ожидает «интересных времен» в конфликте на Украине. Он не уточнил, что именно подразумевал под этим выражением.

В своем посте он подчеркнул, что поскольку Украина в основном ведет оборонительные действия, ей будет сложно победить Россию. Источники из Белого дома предположили, что данный комментарий может свидетельствовать о том, что Украине придется принять условия сделки, более выгодные для России.

Также в пятницу Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщила, что Трамп считает необходимым для Киева согласиться на такой вариант развития событий.