Рязанцы засняли водителя маршрутки, грубо нарушившего правила ПДД

Рязанцы засняли водителя маршрутки, грубо нарушившего правила ПДД. Пост появился в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как маршрутка проезжает по дороге на красный свет. «Красный» горел на пешеходном переходе.

Судя по дате на видео, нарушение произошло 21 августа в 19:12.