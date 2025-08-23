Рязанцы засняли водителя маршрутки, грубо нарушившего правила ПДД
На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как маршрутка проезжает по дороге на красный свет. «Красный» горел на пешеходном переходе. Судя по дате на видео, нарушение произошло 21 августа в 19:12.
Пост появился в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
