Рязанцы пожаловались на огромные лужи на тротуаре в центре города
По словам автора комментария, их приходится обходить по проезжей части. Огромную лужу сфотографировали на тротуаре улицы Вокзальной. «Почему люди должны ходить по проезжей части в дождь», — спросил комментатор.
Рязанцы пожаловались на огромные лужи на тротуаре в центре города. По словам автора комментария, их приходится обходить по проезжей части.
Огромную лужу сфотографировали на тротуаре улицы Вокзальной.
«Почему люди должны ходить по проезжей части в дождь», — спросил комментатор.