Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ в выходные
Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ «Нетрезвый водитель» в выходные. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки»: они проверят максимальное количество водителей на конкретном участке дороги, после чего переместятся в другие точки и повторят процедуру.
Также рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о пьяных водителях и их нарушениях ПДД в полицию.