Рязанцам рассказали, что нельзя смывать в унитаз, чтобы не было засора

Канализация не предназначена для утилизации различных видов отходов, предупредил заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Он отметил, что слив в унитаз таких веществ, как медикаменты и пищевые масла, приводит к постепенному разрушению и заращиванию труб изнутри. В результате это вызывает засоры и полное засорение системы.