В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 193
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 126
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 049
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 176
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцам рассказали, что нельзя смывать в унитаз, чтобы не было засора
Васильев подчеркнул, что канализацию нельзя использовать как мусорное ведро. В унитаз не следует сливать вещества, которые могут образовывать взрывоопасные, токсичные или горючие газы, а также органические растворители, синтетические и натуральные смолы, строительные материалы, пищевые и фармацевтические отходы. Особенно опасно спускать туда масла после готовки — их рекомендуется сдавать в специальные организации. Если объем масел небольшой, их можно просто промокнуть салфеткой и выбросить вместе с обычным мусором.