Рязанцам рассказали, что нельзя смывать в унитаз, чтобы не было засора труб. Соответствующий материал
Канализация не предназначена для утилизации различных видов отходов, предупредил заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Он отметил, что слив в унитаз таких веществ, как медикаменты и пищевые масла, приводит к постепенному разрушению и заращиванию труб изнутри. В результате это вызывает засоры и полное засорение системы.
Васильев подчеркнул, что канализацию нельзя использовать как мусорное ведро. В унитаз не следует сливать вещества, которые могут образовывать взрывоопасные, токсичные или горючие газы, а также органические растворители, синтетические и натуральные смолы, строительные материалы, пищевые и фармацевтические отходы. Особенно опасно спускать туда масла после готовки — их рекомендуется сдавать в специальные организации. Если объем масел небольшой, их можно просто промокнуть салфеткой и выбросить вместе с обычным мусором.