Павел Малков: одно из главных направлений работы — укрепление социального статуса учителя

Губернатор Павел Малков сказал на встрече с рязанскими педагогами, что одно из главных направлений работы — укрепление социального статуса учителя. Об этом он заявил на пленарном заседании рязанского областного педагогического форума «Образование — 2025», на котором обсуждались приоритетные направления работы по развитию сферы образования в регионе, новации и задачи на предстоящий учебный год. Речь также шла о реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Павел Малков сказал на встрече с рязанскими педагогами, что одно из главных направлений работы — укрепление социального статуса учителя. Об этом он заявил на пленарном заседании рязанского областного педагогического форума «Образование — 2025», на котором обсуждались приоритетные направления работы по развитию сферы образования в регионе, новации и задачи на предстоящий учебный год. Речь также шла о реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Видеоприветствие участникам заседания направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил работу по нацпроектам.

«Мы вместе с вами успешно завершили национальный проект „Образование“ и по поручению Президента приступили к реализации нового национального проекта „Молодежь и дети“. Помимо капитальных ремонтов и строительства новых школ, будут обновляться детские сады и колледжи. С начала года мы начали оснащать кабинеты труда и ОБЗР. С 2026 года начнем оснащать кабинеты изобразительного искусства, музыки, физики», — рассказал Кравцов.

Губернатор Павел Малков обратил внимание на Стратегию развития образования до 2036 года, в которую были направлены предложения региона. В этом году эта тема стала главной на Всероссийском педагогическом съезде.

В своем приветствии участникам форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России. В планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции отечественной школы». Глава региона отметил приоритеты в развитии системы образования, подчеркнув важность внимания к самим педагогам.

«За любыми успехами всегда стоят люди. Среди педагогов у нас очень много талантливых, неравнодушных специалистов, которые любят свое дело и родной край. Одно из главных направлений работы сегодня — укрепление социального статуса учителя. Обеспечение достойного уровня оплаты и условий труда. Задач много, и мы работаем над их выполнением»., — отметил губернатор.

Павел Малков остановился на работе по строительству новых, обновлению и развитию действующих учреждений. В 2025 году в регионе возводятся семь школ и четыре детских сада, в девяти школах проведен капитальный ремонт. В двух детсадах и колледже капремонт продолжается. По поручению президента в числе первых в стране в Рязани создается передовая школа для одаренных детей. Значительно обновлен автобусный парк.

Большая работа проводится в рамках национальных проектов, в том числе федерального проекта «Профессионалитет», который способствует обеспечению востребованными специалистами реального сектора экономики. Помимо ссузов самое серьезное внимание уделяется подготовке кадров в учреждениях высшего образования. Для обеспечения студентов жильем по поручению губернатора Павла Малкова в Рязанской области прорабатывается вопрос строительства комплекса общежитий.

Отдельное внимание Павел Малков обратил на решение кадровой проблемы в системе образования, меры поддержки специалистов и одаренных детей. Он отметил, что выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, и победители Всероссийской олимпиады школьников, поступившие в рязанские вузы, получат премии в 150 тысяч рублей. Также будут отмечены педагоги, чьи ученики показывают высокие результаты.

В работе также приняли участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Рязанской области Игорь Мурог, заместитель председателя правительства региона Наталья Суворова, замминистра образования области Лидия Родина, представители профильных федеральных и региональных организаций, общественных объединений, управлений муниципалитетов, руководители, педагоги, сотрудники школ, детских садов, учреждений высшего и среднего профессионального образования.

На заседании лучшим педагогам, коллективам учреждений образования вручили региональные награды. Работал ряд тематических и интерактивных площадок.