Для пожарных в Рязанской области очистили пять тысяч километров дорог в лесах

Пресс-служба министерства природопользования Рязанской области сообщила о продолжающейся работе по обеспечению пожарной безопасности лесов региона. По поручению губернатора Павла Малкова в области реализуются мероприятия по предотвращению лесных пожаров, с особым акцентом на противопожарное обустройство территорий лесного фонда.
Как сообщили в минприроды, выполнены следующие объемы работ: создано 787,6 километров противопожарных минерализованных полос, что составляет 98% от запланированного на год объема (802,9 км); прочищено более пяти тысяч километров просек и полос.
Кроме того, установлено 280 шлагбаумов, благоустроено 212 мест отдыха в лесах и размещено 368 информационных плакатов противопожарной тематики. Кроме того, обеспечена эксплуатация 21,7 километров лесных дорог для пожарных машин и спецтехники.