В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 193
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 126
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 049
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 176
Для пожарных в Рязанской области очистили пять тысяч километров дорог в лесах
Пресс-служба министерства природопользования Рязанской области сообщила о продолжающейся работе по обеспечению пожарной безопасности лесов региона. По поручению губернатора Павла Малкова в области реализуются мероприятия по предотвращению лесных пожаров, с особым акцентом на противопожарное обустройство территорий лесного фонда.

Как сообщили в минприроды, выполнены следующие объемы работ: создано 787,6 километров противопожарных минерализованных полос, что составляет 98% от запланированного на год объема (802,9 км); прочищено более пяти тысяч километров просек и полос.

Кроме того, установлено 280 шлагбаумов, благоустроено 212 мест отдыха в лесах и размещено 368 информационных плакатов противопожарной тематики. Кроме того, обеспечена эксплуатация 21,7 километров лесных дорог для пожарных машин и спецтехники.