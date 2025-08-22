Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным

По словам украинского лидера, у него нет договоренностей с российской стороной, поскольку они работали с Трампом. Изначально планировалось провести трехстороннюю встречу, но затем глава США, после контакта с российской стороной, предложил начать с двусторонних переговоров, что было позицией России, а затем перейти к трехстороннему формату. Зеленский подчеркнул, что не планирует ставить условия, которые могли бы препятствовать завершению конфликта, и поэтому выразил готовность к переговорам, назвав трехсторонний формат предпочтительным.

Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным, но при участии Трампа. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на украинское здание «Страна.ua».

