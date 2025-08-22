За неделю более 400 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года 7 768 нарушителей в Рязани привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 7 миллионов 768 тысяч рублей.
