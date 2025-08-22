Время изучения иностранных языков в российских школах могут сократить

С 1 сентября 2026 года изучение иностранных языков в 5-7 классах могут сократить до двух часов в неделю. Информация об этом появилась в проекте приказа Минпросвещения России.

В апреле ведомство издало приказ об исключении обществознания из программы для 6-8 классов с 1 сентября. В 9-м классе рекомендовали общий объем учебных часов — 34 часа, то есть по одному часу в неделю при 34 учебных неделях.

В проекте приказа также предлагалось увеличить часы на историю с 340 до 476. Дополнительные часы по истории планируется получить за счет интеграции курса «Основы духовно‑нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края».