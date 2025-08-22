Врачи рассказали рязанцам о пользе облепихи
Облепиха является одним из лидеров по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена. Кроме того, содержит витамины B1, B2, B3, B6 и B9, необходимые для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Употребление облепихи повышает устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям. Способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу.
Врачи рассказали рязанцам о пользе облепихи. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на врача-нутрициолога Екатерину Гузман.
Облепиха является одним из лидеров по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена.
Кроме того, содержит витамины B1, B2, B3, B6 и B9, необходимые для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения.
Она отметила, что употребление облепихи повышает устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям. Способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу.