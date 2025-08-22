В Тверской области мужчина с разбега ударил женщину
В Нелидово Тверской области в баре «Штопор» произошел конфликт между посетителями. Об этом пишет телеграм-канал «112».
Жительница города стала жертвой агрессивного мужчины, который, как сообщается, нанес ей удар ногой в лицо после распития спиртных напитков.
Очевидцы произошедшего успели запечатлеть момент на видео.
Сейчас 31-летний мужчина прибывает в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Фото: 112