В Рыбном перекроют дорожное движение
В Рыбном перекроют движение по улице Вокзальная через Привокзальную площадь. Об этом сообщает пресс-служба администрация Рыбновского района. Ограничения будут действовать с 21:00 22 августа по 22:00 23 августа. Причина заключается в проведении Дня города в Рыбном.
