В Рыбном начнется ямочный ремонт двух улиц
В Рыбном начнется ямочный ремонт на улице Полевой и Суворовском переулке. Об этом сообщает администрации Рыбновского района. Пресс-служба отметила, что от жителей поступило много сообщений по этим улицам. Также администрация уточнила, что все документы готовы и в ближайшие дни подрядчик начнет работы.
