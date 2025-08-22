В Рязанском районе ночью сгорел жилой дом
В поселке учхоза Стенькино в Рязанском районе горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в 21:32. На месте работало 15 человек и 5 единиц техники. Пожар потушили в 00:23. Пострадавших не оказалось.
Фото: ЧП и ДТП Рязань