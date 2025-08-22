В рязанском парке установят новую конструкцию в виде кормушки для птиц
В парке у администрации города установят МАФ в виде кормушки для птиц. Фото конструкции прислали редакции РЗН. Инфо читатели. Заказчиком контракта является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.
Заказчиком контракта является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.