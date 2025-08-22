В Рязанской области увеличили выплаты пострадавшим в ЧП
В Рязанской области увеличили выплаты пострадавшим в ЧП. Соответствующее постановление правительства региона опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». Компенсация семьям погибших рязанцев теперь 1 миллион 567 тысяч вместо 1,5 миллиона. Размер финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости вырос с 75 тысяч рублей до 78 тысяч 375 рублей, полной утратой имущества — со 150 до 156 тысяч 750 рублей. Денежная выплата пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью, увеличили с 600 до 627 тысяч рублей на человека, легкий вред — с 300 до 313 тысяч 500 рублей. Постановления вступили в силу с момента подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 15 августа.
В Рязанской области увеличили выплаты пострадавшим в ЧП. Соответствующее постановление правительства региона опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Компенсация семьям погибших рязанцев теперь 1 миллион 567 тысяч вместо 1,5 миллиона.
Размер финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости вырос с 75 тысяч рублей до 78 тысяч 375 рублей, полной утратой имущества — со 150 до 156 тысяч 750 рублей. Денежная выплата пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью, увеличили с 600 до 627 тысяч рублей на человека, легкий вред — с 300 до 313 тысяч 500 рублей.
Постановления вступили в силу с момента подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 15 августа.