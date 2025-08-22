В Рязанской области столкнулись две легковушки
ДТП произошло в пятницу, 22 августа, на улице Терешковой около магазина «Светофор» в Касимове. После аварии автомобили получили механические повреждения — у них разбиты фары. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»