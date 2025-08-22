В Рязанской области произошло столкновение двух КамАЗов
Авария случилась вечером 21 августа в Сараях на дороге Высокое — Назарьево. В результате ДТП оба водителя получили травмы, мужчин 36 и 27 лет госпитализировали в Сараевскую межрайонную больницу. Позже одного из них в тяжелом состоянии отправили в областное медучреждение. По данному делу проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливают.
