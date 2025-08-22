В Рязани троллейбус № 5 начал следовать по прежнему маршруту
В Рязани троллейбус № 5 начал следовать по прежнему маршруту. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
На улице Чкалова завершили ремонт контактной сети. Из-за этого троллейбусы № 5 будут следовать по своему обычному маршруту в обе стороны.
Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании поездок.
Напомним, ремонтные работы длились с 5 августа.