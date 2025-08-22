В Рязани сбили электросамокатчика
ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Новоселов. По словам очевидцев, мужчина на электросамокате заметил, что другие машины его пропускают, и решил быстрее проехать дорогу. Однако водителя двухколесного транспортного средства в этот момент сбил автомобиль. Данных о состоянии пострадавшего нет. Официальная информация уточняется.
