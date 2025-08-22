В Рязани проверили благоустройство улиц в Недостоеве и Семчине
В Рязани проверили благоустройство улиц в Недостоеве и Семчине. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
На улице Школьной в поселке Недостоево отремонтировали проезжую часть и уложили новое покрытие на участке от улицы Новостройка до Садовой улицы. Общая площадь составила 3000 кв. м. На работы потратили 9,2 млн руб.
В поселке Семчино обустроили пешеходную дорожку на улице Трехреченская на участке от улицы Семчинская до 5-го Озерного переулка. Вдоль проезжей части на площади 350 кв. м. обустроен новый тротуар, уложен бортовой камень. Стоимость работ составила 3 млн руб.