В Рязани грузчик хотел убить начальницу отдела из-за низкой зарплаты
В Рязани грузчик хотел убить начальницу отдела из-за низкой зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону 22 августа.
По предварительной информации полиции, 38-летний грузчик решил, что получает маленькую зарплату. С претензией он обратился к начальнице одного из отделов.
Отмечается, что ответ женщины на высказанные требования рязанца не устроил. Он вышел из кабинета и вернулся с ножом, высказывая угрозы убийством.
Женщина позвонила в полицию. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело.