В России предложили ввести выплаты за сообщения о мошенничестве в Max

В России предложили платить за сообщения о противоправном контенте или мошеннической деятельности в мессенджере Max. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на общественного деятеля Максима Сурайкина.
По его словам, данную инициативу могут реализовать на законодательном уровне.
Он подчеркнул, что хотя граждане зачастую сообщают о правонарушениях без дополнительных стимулов, не всегда это происходит из-за занятости людей их повседневными делами. «Если бы был какой-то бонус, особенно материальный, эффективность борьбы с мошенничеством в Max существенно бы повысилась», — отметил общественный деятель.
Сурайкин также добавил, что разработчики мессенджера заинтересованы в создании безопасной среды для пользователей и могут рассмотреть возможность введения таких поощрений. Он уверен, что законодательное закрепление данной инициативы будет полезно и не создаст значительных расходов для разработчиков.
По его мнению, помощь граждан в выявлении запрещенного контента станет важным подспорьем для создателей приложений, которые не всегда успевают оперативно реагировать на нарушения.