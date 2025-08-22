В России предложили увеличить разрешенный лимит стоимости подарка учителям

В преддверии 1 Сентября в России назрела необходимость повышения разрешенного лимита стоимости подарка учителям, сообщает «Абзац» со ссылкой на финансового аналитика Александра Разуваева.

По его мнению, текущая сумма в 3 тысячи рублей стала неактуальной из-за инфляции и не позволяет гражданам сохранить традицию дарить цветы педагогам.

Разуваев отметил, что когда-то за эту сумму можно было приобрести шикарный букет, однако сейчас она обесценилась. Эксперт предложил увеличить лимит до 10, а лучше — до 20-30 тысяч рублей. Он подчеркнул, что цветы — это важная часть российской традиции, и с учетом роста цен на жизнь, необходимо пересмотреть подход к подаркам для учителей.

Кроме того, аналитик предложил рассмотреть возможность дарить алкоголь и позволить педагогам самостоятельно составлять список желаемых подарков. В качестве альтернативы он также упомянул о подарках в виде акций или облигаций крупных отечественных компаний, что позволит учителям не только сохранить, но и приумножить вложенные средства благодаря потенциальным дивидендам.