В Магаданской области мост смыло под бензовозом

В Магаданской области мост на федеральной трассе «Колыма» смыло под бензовозом. Об этом сообщил «112».

По данным канала, из-за проливных дождей в регионе началось наводнение. Выпало почти 2 месячных нормы осадков. Проезд по трассе Р-504 закрыт.

Отмечается, что размыло сразу два моста и 10 машин оказались окружены водой. Еще десятки автомобилистов встали по обе стороны реки. Им подвозят гуманитарную помощь — еду и воду, но ее, по данным «112», на всех не хватает.

Как указано в посте, несколько населенных пунктов в Магадане и Якутии оказались «отрезанными от цивилизации», интернета и связи нет.

Уточняется, что в регионе действует режим ЧС. На затопленные территории летает вертолет Ми-8, который возит помощь и может эвакуировать тех, кто нуждается в медпомощи.

Видео взято из Telegram-канала губернатора Магаданской области Сергея Носова