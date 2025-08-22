В Госдуме предложили ввести дополнительные дни отпуска ветеранам боевых действий
Депутаты Госдумы, Сергей Миронов и Яна Лантратова, предложили премьер-министру Михаилу Мишустину ввести для ветеранов боевых действий дополнительный оплачиваемый отпуск на 15 рабочих дней. Об этом пишет РИА Новости. Они считают, что ветеранам необходимо больше времени для восстановления после службы, так как многие из них сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем и нуждаются в психологической помощи. В настоящее время ветераны имеют право на 28 дней основного отпуска, но этого недостаточно для полноценного восстановления. Депутаты призывают правительство поддержать их предложение, чтобы ветераны могли лучше адаптироваться к мирной жизни.
