Стоматолог рассказал рязанцам о пользе жевательной резинки
Отмечается, что жевание минимум трех подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца способно улучшить уровень гигиены рта: с удовлетворительного до хорошего. Частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды. Жвачка не оказывает негативного влияния на реставрации зубов.
Стоматолог рассказал россиянам о пользе жевательной резинки. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что жевание минимум трех подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца способно улучшить уровень гигиены рта: с удовлетворительного до хорошего.
Частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды.
Жвачка не оказывает негативного влияния на реставрации зубов.