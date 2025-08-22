Стилист Александр Рогов назвал самые модные сочетания этой осени

По его словам, белый верх и черный низ — формула идеального образа, которую можно применить не только в школьно-офисной обстановке.

Стилист Александр Рогов назвал самые модные сочетания этой осени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, Рогов назвал лучший топ для многослойных образов.

«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал он.