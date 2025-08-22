Сотрудники ГАИ задержали двух мотоциклистов за нарушения

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование и выявили нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции. В районе дома 21 по Московскому шоссе остановили двух мотоциклистов — 17-летнего подростка и 22-летнего молодого человека. Несовершеннолетнего отстранили от управления мотоциклом, так как у него не было водительского удостоверения. Его родителям выдали предупреждение о недопустимости таких действий, а также составили протокол об административном правонарушении. На старшего мотоциклиста с правами составили протокол за использование мотоцикла с закрытыми номерными знаками. Ему грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на три месяца.

Госавтоинспекция призывает родителей напоминать детям о правилах дорожного движения. Подобные проверки будут продолжены в выходные дни.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области