Сотрудники ГАИ задержали двух мотоциклистов за нарушения

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование и выявили нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
В районе дома 21 по Московскому шоссе остановили двух мотоциклистов — 17-летнего подростка и 22-летнего молодого человека.
Несовершеннолетнего отстранили от управления мотоциклом, так как у него не было водительского удостоверения. Его родителям выдали предупреждение о недопустимости таких действий, а также составили протокол об административном правонарушении.
На старшего мотоциклиста с правами составили протокол за использование мотоцикла с закрытыми номерными знаками. Ему грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на три месяца.
Госавтоинспекция призывает родителей напоминать детям о правилах дорожного движения. Подобные проверки будут продолжены в выходные дни.
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области