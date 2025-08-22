Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
Вск, 24
19°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.31 / 80.75 22/08 18:25
Нал. EUR 94.10 / 94.62 22/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 568
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 047
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 962
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сотрудники ГАИ задержали двух мотоциклистов за нарушения
В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование и выявили нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции. В районе дома 21 по Московскому шоссе остановили двух мотоциклистов — 17-летнего подростка и 22-летнего молодого человека. Несовершеннолетнего отстранили от управления мотоциклом, так как у него не было водительского удостоверения. Его родителям выдали предупреждение о недопустимости таких действий, а также составили протокол об административном правонарушении. На старшего мотоциклиста с правами составили протокол за использование мотоцикла с закрытыми номерными знаками. Ему грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на три месяца.

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование и выявили нескольких нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

В районе дома 21 по Московскому шоссе остановили двух мотоциклистов — 17-летнего подростка и 22-летнего молодого человека.

Несовершеннолетнего отстранили от управления мотоциклом, так как у него не было водительского удостоверения. Его родителям выдали предупреждение о недопустимости таких действий, а также составили протокол об административном правонарушении.

На старшего мотоциклиста с правами составили протокол за использование мотоцикла с закрытыми номерными знаками. Ему грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на три месяца.

Госавтоинспекция призывает родителей напоминать детям о правилах дорожного движения. Подобные проверки будут продолжены в выходные дни.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области