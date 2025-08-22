Скончался автор и исполнитель хита «Фантазер»
Ярослава Евдокимова не стало в возрасте 78 лет. По словам его жены, артист умер после долгой борьбы с раком легких. Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как «Фантазер», «Майский вальс», «Зачарованная моя» и другие.
