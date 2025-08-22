Рязанцы засняли ручей из канализации, текущий вторую неделю
Рязанец отметил, что прорыв заметили на улице Весенней в Дядькове. Тогда же, по его словам, приезжала ремонтная бригада, но ситуация не улучшилась. «Нам повышают плату за воду для того, чтобы мы покрывали расходы по таким утечкам», — задался вопросом комментатор.
Рязанцы засняли ручей из канализационного люка в Дядькове. По сообщению комментатора в Telegram-канале губернатора Павла Малкова, ручей течет вторую неделю.
