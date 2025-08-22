Рязанцев пригласили на «Ночь кино с комфортом»
23 августа на ВДНХ пройдут кинопоказы двух фильмов. В 11:00 — семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города (6+). В 19:30 — музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). «В случае, если погода подведет, мы организуем для посетителей шатер, чтобы никакой дождь не помешал им насладиться просмотром», — написано в посте.
Рязанцев пригласили на «Ночь кино с комфортом». Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязанская ВДНХ».
