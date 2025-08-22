Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
Вск, 24
19°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.32 / 80.30 22/08 10:35
Нал. EUR 94.10 / 94.97 22/08 10:35
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 415
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 027
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 937
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 093
Рязанца осудили за попытку дать взятку
Отмечается, что в декабре 2024 года 58-летний мужчина попытался дать должностному лицу 20 тысяч рублей, чтобы двух иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, не привлекли к административной ответственности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В собственность государства также обращено незаконное денежное вознаграждение.