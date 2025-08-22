Рязанца осудили за попытку дать взятку
Отмечается, что в декабре 2024 года 58-летний мужчина попытался дать должностному лицу 20 тысяч рублей, чтобы двух иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, не привлекли к административной ответственности. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
В собственность государства также обращено незаконное денежное вознаграждение.